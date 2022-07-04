Полиция провела рейд и выявила места, где нелегально продают алкоголь

В июне полиция провела с контрольные закупки в нескольких кафе, приобретая спиртные напитки после 22:00. Из шести кафе, которые были проверены таким образом, в трех покупках кассиры продавали спиртные напитки после разрешенного времени.

Полиция провела три контрольные закупки в кафе на улице Сколас в июне, так как во время первой закупки продавец продал полицейским алкогольный напиток на вынос, не проследив, что его надо употребить на месте.

Продавец не зарегистрировал сделку в кассе и не выдал товарный чек. Также сотрудник магазина не смог предъявить трудовой договор, кроме того полиция обнаружила, что срок годности огнетушителя в кафе истек.

Полиция совершила еще две контрольные закупки в этом магазине в течение месяца, однако в последующие разы нарушений выявлено не было.

Полиция проверила еще три кафе, в двух из которых были обнаружены нарушения. В кафе на улице Ясмуйжас продавец после 22:00 продал алкогольный напиток, не зарегистрировав покупку в кассе.

Также работник магазина на улице Прушу продал полиции спиртные напитки после положенного времени, и не смог предъявить технический паспорт кассового аппарата.

За несанкционированную розничную продажу алкогольной продукции или самовольную доставку алкогольной продукции на сотрудника компании (юридического лица) - курьера или другого поставщика может быть наложен штраф в размере до 70 евро, а на само юридическое лицо - от 70 до 1400 евро.