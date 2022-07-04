Пилоты крупной авиакомпании объявили о забастовке: рейсы отменяются

"Это очень плохие новости", - заявил журналистам председатель правления SAS Анко ван дер Верфф.

Около тысячи датских, шведских и норвежских пилотов бастуют, в результате чего около 30 000 пассажиров ежедневно будут попадать в затруднительное положение. Из-за забастовки отменяются рейсы.

"Забастовка может привести к разорению SAS и поставить под угрозу рабочие места тысяч сотрудников", - говорится в пресс-сообщении SAS.

Терпящая убытки авиакомпания SAS пытается реструктурировать свой бизнес, сокращая расходы, привлекая капитал и обменивая долги на акции. Эти меры являются попыткой спасти компанию.

По данным SAS, забастовка приведет к отмене примерно половины рейсов, в связи с чем в сутки около 30 000 пассажиров будут сталкиваться с проблемами при перелетах, пишет Reuters. По оценкам профсоюзов, забастовка может затронуть до 45 000 пассажиров в день. В июне SAS обслуживала в среднем 58 000 пассажиров в сутки.

Инвесторы отреагировали на известие о забастовке сотрудников компании в тяжелом состоянии продажей акций. Акции SAS сегодня упали на десять процентов, до 0,5852 шведских крон. За год падение акций достигает 71,3 процента.