Жить как беженка в Германии не смогла. Дерзкая Оля Боровлева о том, как вернулась в Киев

Но просто сидеть у других на шее, в чужом доме, не входило в планы успешной и пробивной креативщицы. Оля объясняет: "Все бы ничего, но жить в одной комнате с детьми, есть чужую еду и бездействовать я не могла. Поскольку этот румынский поселок маленький, то найти применение своей профессии не получилось, кому в деревне нужны сценаристы и креативщики? И тут еще один сложный вопрос, я привыкла к другой жизни, к другим условиям, к финансовой независимости. Да, я понимаю, что началась война, но это же не значит, что я сразу готова мириться с тем, что мне дают. Поэтому я решила не сидеть, а пробовать налаживать свою жизнь, начинать работать и обретать свою внутреннюю опору, благодаря которой я буду спокойна за своих детей. Меня не устраивала эта бесплатная беженская жизнь, я решила двигаться дальше".

"Не сидеть на месте, а идти вперед". Попытка устроиться в Германии

Стало понятно, что это война не имеет сроков, что "временно перекантоваться" уже в прошлом, нужно жить дальше. Прожив в Румынии несколько недель, Оля решила вернуться в Украину и забрать свою старшую дочь. Мужчин перестали выпускать за границу, поэтому первый муж так и не выехал за границу, но дочь отпустил.

Не сидеть на месте, а идти вперед – но куда ехать и где ты будешь нужен, это был самый главный вопрос для Оли. Поскольку нигде из стран Оля не была, самостоятельно сделать выбор и определиться, куда переезжать, было сложно. Знакомая коллега-продюсер посоветовала ехать в Германию, мол, именно в этой стране для беженцев будут самые лучшие условия, пока она не найдет работу, у нее будет гарантировано жилье и одни из самых больших выплат, которые дадут ей финансовую подушку. Придя в себя, а это значит - просто отоспавшись и несколько раз нормально приняв душ, Оля включила свои журналистике способности и начала изучать "немецкую почву", активно постить объявления о поиске жилья и работы в Германии, у нее собралась приличная база семей и отелей, которые готовы были принять временных переселенцев. Из всех вариантов она выбрала лучший – пятизвездочный отель в районе Дармштадт. Переехав уже в Германию, Оле и ее трем дочерям выдели шикарный двухэтажный номер и обеспечили трехразовое питание, пока ей не найдут квартиру, и она не оформит все документы. И все вроде начиналось очень даже хорошо, она в большой стране, где куча возможностей и ее профессия может помочь ей стать на ноги... Но уже буквально через несколько дней сказка начала превращаться в кошмар.