"Копенгагенский стрелок" предстал перед судом и обвинен в убийстве

Люди бегут после нападения в торговом центре ФОТО: EPA

По сообщению ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию в Копенгагене, личность погибшего россиянина установлена, посольство связалось с его родственниками и выразило готовность оказать поддержку. Личные данные погибшего по просьбе родственников и в интересах следствия не разглашаются.

Еще двое датчан и двое граждан Швеции находятся в больнице в критическом состоянии.

Нападавший, которого описывают как 22-летнего этнического датчанина, был задержан на месте спустя несколько минут после того, как он открыл огонь. У него была изъята винтовка и патроны к ней.

Полиция сообщает, что своих жертв стрелок выбирал спонтанно.

По информации Датского радио, за несколько дней до стрельбы в торговом центре подозреваемый опубликовал в соцсетях видео, на котором он позирует с винтовкой.

В Дании действуют строгие законы в отношении владения стрелковым оружием. Для приобретения пистолета или винтовки необходимо получить специальную лицензию. Заявитель должен предоставить основание для покупки - например, охота или спортивная стрельба, а также пройти проверку на судимость и психическое здоровье.

"Он просто стрелял по толпе"

На кадрах с места событий видны люди, выбегающие из торгового центра, а также большое число полицейских. Звонок в полицию в связи с инцидентом поступил в 17:35 по местному времени.

Рикке Левандовски, свидетельница нападения, рассказала датскому телевидению, что услышала стрельбу и спряталась в одном из магазинов. "Сначала люди подумали, что это вор. А потом я вдруг услышала выстрелы и сразу бросилась за прилавок. Он просто стрелял по толпе, не в потолок и не в землю".

"Мы услышали выстрелы на другой стороне, два или три выстрела, а потом люди начали паниковать и побежали к выходам, - говорит Лизбет, еще одна свидетельница. - Люди забегали в магазины. Мы спрятались сзади".

Еще одна покупательница, по имени Изабель, рассказала датским СМИ, что услышала не меньше десятка выстрелов.

"Мы кинулись бежать через молл и в итоге спрятались в туалете, где сидели, обняв друг дружку. В этом крохотном туалете находилось примерно 11 человек. Там было очень душно, и мы были страшно напуганы. Это было ужасно", - сказала она.

Улицы вокруг торгового центра были перекрыты, движение общественного транспорта остановлено.

"Датчане потрясены до глубины души"

В торговом центре и окрестностях все еще много полиции ФОТО: BBC

Адриана Мюррей, Копенгаген

Десятки вооруженных до зубов сотрудников полиции все утро дежурили у торгового центра, пока следователи входили и выходили. Ступеньки к главному входу по-прежнему оцеплены лентой, а снаружи вдоль улицы выстроились полицейские машины.