Россия распространяет дезинформацию, что Литва "заманила в ловушку" НАТО

Царьград, Взгляд, Lenta.ru и в других опубликованных российскими СМИ статьях говорится:

"Литва заманила НАТО в ловушку, пойдя на обострение отношений с Россией из-за решения ограничить транзит в Калининград. Об этом заявила в беседе с Foreign Policy старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд".

Re:Check обратился в пресс-службу НАТО с просьбой прокомментировать это заявление. Представитель НАТО Даниниэле Ригио сослался на сказанное генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на пресс-конференции перед саммитом 27 июня. Столтенберг сказал, что Литва, запрещая транзит, осуществляет санкции ЕС, и что страны НАТО одобряют санкции ЕС. Он также добавил, что "эти санкции важны, поскольку они обеспечивают, что Путину придется заплатить цену за это безрассудное, ужасное, жестокое военное нападение на Украину".

США 21 июня заявили, что полностью поддерживают Литву и обязательства НАТО ее защищать после того, как Россия предупредила соседнюю страну об ограничениях железнодорожного транзита в Калининград. "Мы поддерживаем наших союзников НАТО, и мы поддерживаем Литву", - сказал журналистам представитель Госдепартамента Нед Прайс, подчеркнув важность Статьи 5 договора НАТО. Она гласит, что нападение на одного из членов НАТО является нападением на всех. "Это обязательство со стороны США является железным", - сказал он.

В нескольких статьях российских СМИ, а также сообщениях на Facebook утверждается, что представитель Пентагона, генерал армии США Роберт Джефферсон якобы потребовал изгнать Литву из НАТО.

"По его мнению, права Литвы в Североатлантическом Альянсе должны быть приостановлены, подобные провокационные выходки неминуемо приведут Вашингтон к войне с Москвой", -

говорится в записях. Это неправда. История об американском генерале Роберте Джефферсоне была впервые опубликована 22 июня изданием Панорама Паб, на сайте которого есть предупреждение, что издание носит сатирический характер и все тексты на нем не являются реальными новостями. Более того, американского генерала с таким именем и фамилией не существует. На фотографиях, опубликованных в статьях, изображен генерал Роберт Неллер, который ушел в отставку в 2019 году.

Вывод: НАТО поддерживает и защищает всех членов, включая Литву, и поддерживает санкции ЕС против России. История о том, что американский генерал потребовал изгнать Литву из НАТО, является выдумкой.