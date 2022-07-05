Фото ⟩ У Кабмина прошла акция протеста против разрешения вырубать молодые деревья

Галерея: У Кабмина прошла акция протеста против разрешения вырубать молодых деревьев

На пикете собрались жители разных возрастов.

Участники пикета держали плакаты с надписями: "Руки прочь от лесов", "Нужно беречь природу, а не бизнес", "Министры убивают разнообразие природы", "Все леса одним срубом", "Нет поправкам, да деревьям", "80% щепы на экспорт", "Не будь топором - не руби" и т.д. Также в пикете участвовали шесть мужчин, у которых на груди написаны названия деревьев.

Пикетчики также выкрикивали различные лозунги, в том числе "лес не рубить!", "лес не насаждения", "нет поправкам, да деревьям", "нет топорам в правительстве, нет топорам в лесу", "латвийские леса - это не только дрова".

Уже сообщалось, что во вторник, 5 июля, у Кабинета министров состоится пикет против решения правительства разрешить вырубку молодых деревьев и в целях сохранения разнообразных лесов Латвии.

Изначально планировалось, что в пикете примут участие 150 человек.

Организатором пикета является Янис Балодис, который в своей повседневной работе контактирует с несколькими природоохранными организациями.

Уже сообщалось, что с целью повышения объемов производства щепы правительство во вторник, 21 июня, договорилось об изменениях в правилах о вырубке леса, которые позволят вырубать более молодой лес.