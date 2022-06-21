Правительство разрешило вырубку более молодых лесов

Согласно аннотации к поправкам, решение принято на основе оценки нормативного регулирования диаметра рубки главного пользования в Латвии, Эстонии и других странах Балтийского региона и научных исследований о моделях спелости лесов в Латвии, которая показала, что необходимо изменить основные параметры рубки главного пользования, чтобы обеспечить эффективное использование ресурсов, повысить продуктивность лесонасаждений, увеличить стоимость лесов, потенциал ежегодных доходов лесной отрасли и повысить ее конкурентоспособность.

Согласно исследованиям Латвийского сельскохозяйственного университета об определении параметров рубки главного пользования, их изменения будут способствовать увеличению стоимости лесов на 440 млн евро при условии целенаправленного восстановления с использованием ценного репродуктивного материала.

Эти изменения могут увеличить ежегодный чистый доход отрасли на 12 млн евро.

Как поясняет Минземледелия, хотя уменьшение диаметра рубки главного пользования расширит территории, где она возможна, при усиленных требованиях к восстановлению леса путем посадки высококачественного репродуктивного материала, что требует значительных финансовых ресурсов, не прогнозируется, что объемы рубки значительно возрастут.

Против этих изменений возражают природоохранные организации. Они напоминают, что поправки уже дважды приостанавливались из-за давления общественности, а теперь приняты вопреки обещаниям премьер-министра Кришьяниса Кариньша о том, что они не будут рассматриваться, пока не будет достигнута договоренность между природоохранными организациями и лесной отраслью.

Как указывают организации, изменения условий, которые позволяют вырубать более молодые сосновые, еловые и березовые леса, впервые были предложены в 2017 году, а повторно - в 2019 году. С тех пор дискуссия по этому вопросу не проводилась.