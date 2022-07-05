Загрязнение в воде на пляже Кипсалы: VVD проверит заведения общепита

Уже сообщалось, что после поступивших от населения сообщений о скоплении жира в воде Даугавы на пляже Кипсалы VVD провела осмотр места происшествия и обнаружила в воде жировые вещества.

Для выяснения происхождения были взяты пробы вещества. На основании проведенной ведущим химиком института BIOR проверки был сделан вывод, что жир проник в воды Даугавы из жироуловителя предприятия общественного питания.

VVD утверждает, что загрязнение поступило в Даугаву из сети ливневой канализации департамента сообщения Рижской думы в окрестностях Кипсалы.

VVD уже рассмотрела перечень ресторанов и кафе в непосредственной близости от места происшествия и в ближайшие дни проведет проверку выявленных предприятий из группы риска.

Как сообщили в управлении коммуникации Рижской думы, купаться на пляже Кипсалы безопасно. В результате проверок было установлено, что вода на пляже Кипсалы соответствует требованиям качества.

Анализы проводились VVD и Инспекцией здравоохранения. Ими установлено, что качество воды для купания соответствует требованиям нормативов.

С учетом этих мнений размещенный ранее в зоне купания на Кипсале информационный знак "Рекомендуется не купаться" вечером 4 июля был снят.

При этом столичное Rīgas ūdens отрицает возможность того, что отложения жирных веществ на пляже Кипсалы могли образоваться в результате утечки из переливной системы бытовых канализационных сетей, находящихся в ведении предприятия.