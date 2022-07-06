Одолевает усталость, причина - недостаток фолиевой кислоты. Что делать?

Когда следует принимать фолиевую кислоту дополнительно?

Если о дефиците определенных минералов в организме нередко говорят различные симптомы и признаки, то недостаток фолиевой кислоты не чувствуется никак, как минимум поначалу. "Общеизвестно, что у многих людей снижен уровень фолиевой кислоты. Его можно определить, сдав специальные анализы. У людей, чрезмерно увлекающихся алкоголем или страдающих воспалительными заболеваниями кишечника, есть веские основания полагать, что, скорее всего, в их организме наблюдается дефицит фолиевой кислоты", - разъясняет сертифицированный фармацевт Аманда Озолиня.

Если фолиевая кислота не принимается в достаточном количестве, количество красных кровяных телец - эритроцитов в крови уменьшается, и они уже не в состоянии снабжать весь организм кислородом, поэтому постепенно развивается анемия, вызывая различные симптомы: человек постоянно чувствует усталость, сонливость, трудность сосредоточиться. Иногда дефицит фолиевой кислоты также может вызывать нарушения сердечного ритма, профилактически витамин В9 рекомендуется принимать тем, у кого наблюдаются нарушения в работе печени, или кому для лечения ревматоидных заболеваний необходимо принимать лекарства и нужно думать о том, как защитить печень от их побочных действий. "Однако особенно важно принимать фолиевую кислоту в достаточном количестве во время беременности, чтобы у плода правильно развивалась нервная система, волокна сердечной мышцы и не было риска развития дефектов спинного мозга", - добавляет фармацевт.

Есть два способа приема B9 или фолиевой кислоты:

1. С питанием. "Королями" фолиевой кислоты можно назвать всю зелень и темно-зеленые овощи - брокколи, шпинат, бобовые, а также соевые бобы, чечевицу. Много фолиевой кислоты содержат семечки подсолнуха, молоко, апельсиновый сок, авокадо, свекла, папайя, а вот из мясных продуктов больше всего витамина В9 содержится в печени. В то же время следует помнить, что черный чай ослабляет усвоение витаминов.

2. С пищевыми добавками. Можно принимать комплекс витаминов, в состав которого также входит витамин В9, или отдельно принимать фолиевую кислоту - она выпускается в виде таблеток или водорастворимых порошков. "Важно знать, что витамины группы В обычно вызывают раздражение желудка, поэтому рекомендуется принимать содержащие фолиевую кислоту препараты во время еды", - рекомендует сертифицированный фармацевт Аманда Озолиня. Она также напоминает, насколько важно проконсультироваться с врачом или фармацевтом перед приемом фолиевой кислоты: "Например, большие дозы витамина В12 снижают эффект фолиевой кислоты. Если человек параллельно принимает антациды (например, Алмагель, Ренни, Маалокс) или препараты с абсорбирующими свойствами (например, активированный уголь, Сорбекс), это ослабляет всасывание фолиевой кислоты. В свою очередь, больным сахарным диабетом, принимающим препарат метформин, необходимо делать как минимум двухчасовой перерыв между приемом этого препарата и витаминов группы В. Также не рекомендуется принимать левомицетин, тетрациклин, барбитураты и противоэпилептические препараты одновременно с фолиевой кислотой, поскольку эффективность этих препаратов снижается при взаимодействии с витамином В9".

Сколько фолиевой кислоты необходимо в день:

400 мкг - каждому;

400 мкг как минимум за 10-12 месяцев до планируемой беременности для снижения риска преждевременных родов;

400-600 мкг при беременности;

не рекомендуется принимать более 1000 мкг фолиевой кислоты в день, если врач не рекомендовал это специально.