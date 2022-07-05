Смертность от онкологических заболеваний в Латвии на 15% выше, чем в среднем по ЕС

Злокачественные опухоли - вторая по частоте причина смерти среди жителей Латвии. Ежегодно от злокачественных опухолей умирают около 6000 латвийцев, из них около 30% - еще не достигших 65-летнего возраста, отмечается в докладе.

В 2017 году стандартизированный показатель смертность из-за злокачественных опухолей в Латвии был самым высоким среди стран Балтии - 298 случаев на 100 000 населения, тогда как в Эстонии он составлял 287, а в Литве - 274 случая на 100 000 населения. В Латвии этот показатель в 2017 году был выше, чем средний показатель по ЕС в 2016 году - 259.

Среди регионов самый высокий показатель смертности от онкологических заболеваний наблюдается в Латгале - 342 случая на 100 000 населения, что может быть обусловлено возрастной структурой населения региона, однако и при стандартизации по возрасту в Латгале значительно более высокий показатель, чем в других регионах Латвии, а также по сравнению со средним показателем по стране - 309.

В свою очередь самый низкий стандартизированный уровень смертности - в Риге, где он составляет 297 случаев на 100 000 населения, что связано с доступностью медицинской помощи - диагностики и возможностей лечения.

Согласно данным Минздрава, за последние 11 лет уровень смертности от злокачественных опухолей в Латвии вырос на 9,6%. Самый большой прирост смертности зарегистрирован в Видземе - на 18%, а в Латгале он составил 17%.

В то же время Минздрав отмечает, что преждевременная смертность от злокачественных опухолей с 2010 года немного снизилась. Самое заметное снижение за последние 11 лет произошло в Рижском регионе - на 15%, а Латгальский регион был единственным, где этот показатель по сравнению с 2010 годом вырос.

В 2019 году, как и в предыдущие годы, наблюдалась высокая смертность от рака простаты - 48,5 случая на 100 000 мужчин, рака бронхов и легких - 47,7 случая на 100 000 населения.

Смертность от колоректального рака составила 35,5 случая на 100 000 населения, от злокачественных заболеваний лимфатической и кроветворной систем - 22,9 на 100 000 населения, от рака молочной железы - 41,3 на 100 000 женщин, от рака желудка - 20,7 случая на 100 000 населения.

Также в Латвии из злокачественных опухолей в среднем каждый год умирают 13 детей и подростков в возрасте до 19 лет. В 2011-2020 годах от злокачественных новообразований умерло 129 детей, в том числе 34 в возрастной группе до четырех лет, 31 - в возрасте от пяти до девяти лет, 24 - в возрастной группе от 10 до 14 лет, а 40 подростков - в возрастной группе от 15 до 19 лет.

Ежегодно онкологические заболевания диагностируются у более чем 11 000 жителей Латвии. Заболеваемость злокачественными опухолями постепенно растет - с 2010-го до 2017 года ее прирост составил 13%. Минздрав поясняет, что это связано со старением населения, а также ростом доступности и улучшением диагностики.