Вт, 5.07.2022
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Радио: в Талси за сексуальное насилие над ребенком, возможно, арестовали экс-пастора

ФОТО: fizkes/shutterstock.com

В Талсинском районе одно из расследований о сексуальном насилии над ребенком может быть связано с бывшим пастором Талсинской баптистской церкви, который также был сотрудником Социальной службы, сообщает Latvijas Radio.

В настоящее время в Талсинском районе ведутся следственные действия по пяти не связанным друг с другом уголовным делам о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, сообщает Управление Государственной полиции Курземеского района.

По неофициальной информации, которой располагает Латвийское радио, один из задержанных, вероятно, является бывшим пастором Талсинской баптистской церкви.

"Не могу врать, я ничего не знаю. Я знаю его больше 30 лет, так что для меня это шок", - говорит бывший лидер церкви Гунтис Эвалдс.

Мужчина пояснил, что конкретный пастор уже много лет не работает в церкви, и в последние годы его редко видели в Талси. Некоторое время задержанный также был сотрудником Талсинской социальной службы.

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