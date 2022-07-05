Радио: в Талси за сексуальное насилие над ребенком, возможно, арестовали экс-пастора

В настоящее время в Талсинском районе ведутся следственные действия по пяти не связанным друг с другом уголовным делам о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, сообщает Управление Государственной полиции Курземеского района.

По неофициальной информации, которой располагает Латвийское радио, один из задержанных, вероятно, является бывшим пастором Талсинской баптистской церкви.

"Не могу врать, я ничего не знаю. Я знаю его больше 30 лет, так что для меня это шок", - говорит бывший лидер церкви Гунтис Эвалдс.

Мужчина пояснил, что конкретный пастор уже много лет не работает в церкви, и в последние годы его редко видели в Талси. Некоторое время задержанный также был сотрудником Талсинской социальной службы.