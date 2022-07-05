Россияне в Латвию и обратно: изменилась ли ситуация на границе после начала войны?

С 24 февраля по 3 июля в Латвию въехало 23 923 гражданина России, а выехало 26 446 граждан соседней страны.

Погранохрана выполняет свои обязанности на внешней границе страны в усиленном режиме, в том числе оценивает риски безопасности и осуществляет пограничный контроль всех лиц, пересекающих государственную границу. По словам Петерсоне,

некоторым людям было отказано во въезде в Латвию из соображений безопасности.

24 февраля Россия начала масштабное военное вторжение в Украину. Западные страны за эти действия ввели против России обширные санкции.