Вт, 5.07.2022
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Клаус Мюллер, глава Федерального агентства по сетям

Видео ⟩ "Местный ниндзя": полиция повстречала на Даугавривском шоссе подозрительного пешехода

В пятницу, 24 июня, на Даугавгривском шоссе полиция столкнулась с мужчиной, который прямо посреди дороги проделывал странные вещи перед автомобилем полиции. На видео видно, как мужчина использует различные приемы единоборств, размахивая перед полицейскими ногами и руками.

На заднем плане слышны комментарии полицейских, передающих сообщение коллегам по рации: "Посмотрите на камеру видеонаблюдения". Полиция назвала атлетичного мужчину местным ниндзя. Позднее один из полицейских вышел из машины и завел разговор с мужчиной.

Рижская муниципальная полиция сообщила порталу Apollo.lv, что инцидент произошел после 18:00. Сотрудники Курземского отдела Рижской муниципальной полиции во время патрулирования Даугавгривского шоссе заметили посреди дороги сильно пьяного мужчину, который выполнял различные боевые приемы.

Принимая во внимание, что действия мужчины угрожали его собственной безопасности и мешали движению транспорта, стражи правопорядка доставили его в отдел полиции и возбудили дело об административном правонарушении за мелкое хулиганство.

За такое нарушение законом предусмотрен штраф от 70 до 500 евро.

Видео: Встреча полиции с пьяным мужчиной (на латышском языке)

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