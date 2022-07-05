Два ключевых министра правительства Британии подали в отставку

"Два объявления об отставке друг за другом, причем в самых резких выражениях […] Если отставки продолжатся, то Борису Джонсону будет очень, очень трудно оставаться на посту премьер-министра", - пишет он.

Неизбежный финал?

"После всей этой грязи, скандалов и неудач совершенно очевидно, что это правительство рушится, и министры консервативного кабинета отлично знали, что представляет собой премьер-министр, - заявил по поводу последних отставок лидер лейбористов сэр Кир Стармер. - Все они были подпевалами на протяжении всей этой печальной истории, но британскую общественность не обманешь. Партия тори погрязла в коррупции, и смена одного человека этого не исправит. Только настоящая смена правительства сможет запустить так необходимые Британии перемены".

"Вы дискредитировали нашу великую страну слишком долго", - пишет в "Твиттере" лидер либерал-демократов сэр Эд Дэйви и также дает премьер-министру совет "уходить, и уходить немедленно".

А бывший заместитель премьер-министра Майкл Хезелтайн, в 1990 году не побоявшийся бросить вызов самой Маргарет Тетчер, полагает, что консерваторы уже сами хотят избавиться от Бориса Джонсона.

"Думаю, что после того, как 148 заднескамеечников проголосовали против Бориса Джонсона, а бывшие лидеры партии Майкл Хауард и Уильям Хейг призвали его уйти в отставку, конец был неизбежен, - сказал Хезелтайн в интервью Би-би-си. - У консерваторов есть инстинкт к выживанию, и они понимают, что с Борисом Джонсоном им не выиграть на следующих выборах".

Лиз Трасс остается одной из неизменных сторонниц Бориса Джонсона ФОТО: Getty Images

Впрочем, говорить о том, что Борис Джонсон полностью лишился поддержки министров еще преждевременно. Так, министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что "на все 100% поддерживает премьер-министра".

По словам аналитиков, не намереваются покидать нынешнее правительство и министр обороны Бен Уоллес, министр внутренних дел Прити Патель, миристр юстиции Доминик Рааб и министры по делам Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса.

Вотум недоверия

В начале июня Борис Джонсон выиграл голосование по вотуму недоверия и остался премьер-министром Великобритании.

С призывом объявить о недоверии премьер-министру выступили по меньшей мере 54 члена парламента от партии консерваторов. Согласно партийным правилам, этого достаточно для того, чтобы вопрос был вынесен на голосование всей фракции.

Поводом стало возмущение части консерваторов содержанием доклада Сью Грей, расследовавшей нарушения карантинного режима на Даунинг-стрит в разгар эпидемии коронавируса.

В тот раз Риши Сунак поддержал Джонсона, сказав, что премьер-министр продемонстрировал твердое лидерство в таких вопросах, как внедрение антиковидной вакцины и поддержка Украины.

Дело о вечеринках