Эффектная авария автомобиля на Лиепайском шоссе

В вторник, 5 июля, спасательные службы получили вызов на 12-ый километр Лиепайского шоссе, где автомобиль вылетел с дороги и загорелся. Возможно, пострадали и оказались в ловушке люди.

Первой на место аварии прибыла бригада скорой помощи, медики сразу приступили к работе.

Единственная пострадавшая, водитель автомобиля, самостоятельно выбралась из разбитого BMW и дождалась медиков. Прибыли и пожарные, но тот факт, что автомобиль загорелся, не подтвердился, поэтому спасателям оставалось только проверить автомобиль и отсоединить клеммы аккумулятора.

Полиции предстоит выяснить, как произошло ДТП и почему водитель BMW выехал за пределы дороги и разбился.

В экстренных службах сообщили, что пострадавшим в этом происшествии стал один человек с травмами средней степени тяжести.

Видео: сюжет Degpunktā на латышском языке