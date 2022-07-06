Ср, 6.07.2022
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Лена Бориславова, премьер-министра Болгарии

Эффектная авария автомобиля на Лиепайском шоссе

Авария машины. Иллюстративное фото ФОТО: VladyslaV Travel photo/Shutterstock.com

На большой скорости автомобиль вылетел за пределы дороги в кювет и проехал еще около 100 метров, пока не врезался в дерево - внедорожник BMW эффектно разбился на Лиепайском шоссе, сообщает программа Degpunktā.

В вторник, 5 июля, спасательные службы получили вызов на 12-ый километр Лиепайского шоссе, где автомобиль вылетел с дороги и загорелся. Возможно, пострадали и оказались в ловушке люди. 

Первой на место аварии прибыла бригада скорой помощи, медики сразу приступили к работе.

Единственная пострадавшая, водитель автомобиля, самостоятельно выбралась из разбитого BMW и дождалась медиков. Прибыли и пожарные, но тот факт, что автомобиль загорелся, не подтвердился, поэтому спасателям оставалось только проверить автомобиль и отсоединить клеммы аккумулятора.

Полиции предстоит выяснить, как произошло ДТП и почему водитель BMW выехал за пределы дороги и разбился.

В экстренных службах сообщили, что пострадавшим в этом происшествии стал один человек с травмами средней степени тяжести.

Видео: сюжет Degpunktā на латышском языке

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