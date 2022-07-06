Выборы в Сейм: министр внутренних дел баллотируется от списка "Для развития/За!"

В интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 он сообщил, что будет баллотироваться по списку объединения партий "Для развития/За!".

"Для развития/За!" выдвинуло Эклонса на должность главы МВД. На этом посту он сменил бывшего министра, представителя "Для развития/За!" Марию Голубеву.

Как сообщалось, "Для развития/За!" планирует объявить лидеров своих списков на выборах в Сейм на пресс-конференции в субботу, 9 июля.

Парламентские выборы в Латвии состоятся 1 октября.

Ранее RUS TVNET и рубрика "Липину интересно" выпустили серию публикаций о предстоящих выборах - "Понятные выборы".