Ср, 6.07.2022
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Бывшая глава МИД Австрии уехала из страны "из-за угроз"

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль ФОТО: AP/LETA

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, ранее также работавшая в совете директоров российской государственной нефтяной компании "Роснефть", покинула Австрию из-за угроз, сообщает газета The Washington Post.

Бывший министр лично сообщила об отъезде из страны и его причинах журналисту издания в WhatsApp, когда он написал ей, чтобы получить комментарий для статьи.

Карин Кнайсль занимала пост министра иностранных дел Австрии с декабря 2017 года по июль 2019 года.

В 2020 году Кнайсль стала членом совета директоров "Роснефти" и занимала этот пост до мая 2022 года, когда подала заявление об отставке на фоне войны в Украине.

В 2018 году на ее свадьбе присутствовал российский президент Владимир Путин и танцевал с ней.

Бывший министр иностранных дел Австрии и президент России танцуют  ФОТО: EPA/ROLAND SCHLAGER / POOL

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