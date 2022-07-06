Бывшая глава МИД Австрии уехала из страны "из-за угроз"

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, ранее также работавшая в совете директоров российской государственной нефтяной компании "Роснефть", покинула Австрию из-за угроз, сообщает газета The Washington Post.
Бывший министр лично сообщила об отъезде из страны и его причинах журналисту издания в WhatsApp, когда он написал ей, чтобы получить комментарий для статьи.
Карин Кнайсль занимала пост министра иностранных дел Австрии с декабря 2017 года по июль 2019 года.
В 2020 году Кнайсль стала членом совета директоров "Роснефти" и занимала этот пост до мая 2022 года, когда подала заявление об отставке на фоне войны в Украине.
В 2018 году на ее свадьбе присутствовал российский президент Владимир Путин и танцевал с ней.
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