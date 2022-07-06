Ср, 6.07.2022
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Лена Бориславова, премьер-министра Болгарии

Избиение гражданина Украины на рабочем месте: полиция завела уголовное дело

Задержание. Иллюстративное фото ФОТО: Valsts policija

В Лиепае Государственная полиция переквалифицировала процесс административного правонарушения в связи с возможным избиением гражданина Украины на рабочем месте в уголовное производство, сообщает представитель Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева.

Такое решение было принято после того, как Госполиция получила результаты экспертизы тяжести травм. Расследование уголовного дела продолжается.

TVNET уже сообщал, что в конце апреля в полицию поступила информация от мужчины, гражданина Украины, о том, что его на работе в Лиепае избил коллега.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Полиция запросила необходимые документы. Их направили на экспертизу для определения степени тяжести телесных повреждений, из чего следует, будет ли продолжена работа в процессе об административном правонарушении или уже в уголовном процессе.

Портал liepajniekiem.lv сообщает, что мужчина, который приехал в Лиепаю незадолго до войны, а позже к нему присоединились жена и дочь, поинтересовался, есть ли у украинцев возможность получить бесплатную юридическую помощь в Лиепае. Потому что его избил коллега - "поклонник русского мира". На тот момент у потерпевшего еще был больничный лист. О происшествии сообщили в полицию.

Он рассказал Kurzemes Vārdam, что коллега ударил его по голове, также была повреждена рука.

"Я не знал этого человека, я даже не знал его имени, но он начал обвинять меня в том, что мой сын воюет на Украине, убивает русских", - рассказал мужчина о причине конфликта.

На вопрос, как на это отреагировал работодатель, мужчина заявил, что его собираются уволить.

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