Избиение гражданина Украины на рабочем месте: полиция завела уголовное дело

Такое решение было принято после того, как Госполиция получила результаты экспертизы тяжести травм. Расследование уголовного дела продолжается.

TVNET уже сообщал, что в конце апреля в полицию поступила информация от мужчины, гражданина Украины, о том, что его на работе в Лиепае избил коллега.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Полиция запросила необходимые документы. Их направили на экспертизу для определения степени тяжести телесных повреждений, из чего следует, будет ли продолжена работа в процессе об административном правонарушении или уже в уголовном процессе.

Портал liepajniekiem.lv сообщает, что мужчина, который приехал в Лиепаю незадолго до войны, а позже к нему присоединились жена и дочь, поинтересовался, есть ли у украинцев возможность получить бесплатную юридическую помощь в Лиепае. Потому что его избил коллега - "поклонник русского мира". На тот момент у потерпевшего еще был больничный лист. О происшествии сообщили в полицию.

Он рассказал Kurzemes Vārdam, что коллега ударил его по голове, также была повреждена рука.

"Я не знал этого человека, я даже не знал его имени, но он начал обвинять меня в том, что мой сын воюет на Украине, убивает русских", - рассказал мужчина о причине конфликта.

На вопрос, как на это отреагировал работодатель, мужчина заявил, что его собираются уволить.