Совершена кибератака на Государственный центр радио и телевидения

Она отметила, что из-за кибератаки части пользователей могут быть недоступны обеспечиваемые центром функции подтверждения электронной идентичности.

Начатая ночью атака - одна из самых длительных, массивных и технологически сложных из совершенных на ресурсы LVRTC. Кибератака продолжается уже более семи часов.

Для того, чтобы уменьшить ущерб и локализовать масштабы атаки, LVRTC ограничил доступ к ряду услуг.

Кибератаки на платформу электронной подписи eParaksts и другие технологические платформы в этом году предпринимались уже неоднократно и были успешно отражены.