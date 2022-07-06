Ср, 6.07.2022
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Совершена кибератака на Государственный центр радио и телевидения

Кибератака. ФОТО: Maksim Shmeljov/shutterstock

На технологические ресурсы ГАО "Латвийский государственный радиотелевизионный центр" (LVRTC) в среду, 6 июля, совершена массивная кибератака, сообщила руководитель отдела корпоративных коммуникаций предприятия Винета Спругайне.

Она отметила, что из-за кибератаки части пользователей могут быть недоступны обеспечиваемые центром функции подтверждения электронной идентичности.

Начатая ночью атака - одна из самых длительных, массивных и технологически сложных из совершенных на ресурсы LVRTC. Кибератака продолжается уже более семи часов.

Для того, чтобы уменьшить ущерб и локализовать масштабы атаки, LVRTC ограничил доступ к ряду услуг.

Кибератаки на платформу электронной подписи eParaksts и другие технологические платформы в этом году предпринимались уже неоднократно и были успешно отражены.

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