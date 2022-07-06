Ср, 6.07.2022
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Фото ⟩ В парке Кемери цветет более двух тысяч роз

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В историческом парке Кемери расцвели королевы сада - розы. В популярной туристической достопримечательности Юрмалы высажено почти 2500 роз белого, розового и желтого цветов на общей площади 1800 м².

Июль - прекрасное время, чтобы посетить период цветения роз в историческом парке Кемери. Это старейший и самый большой сад в Латвии за пределами Риги, который открыт для посетителей после реставрации в августе прошлого года.

Сейчас посетители парка могут полюбоваться такими сортами роз, как Rugelda, Rītausma, Westerland, Alabaster, White Meidiland, Artemis, Schneewittchen и прочие.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Галерея: В парке Кемери цветут розы

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