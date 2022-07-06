Европарламент признал природный газ и атомную энергию "зеленой"
В среду Европарламент поддержал предложение признать инвестиции в проекты по добыче природного газа и производству атомной энергии отвечающими принципам устойчивого развития.
В среду Европарламент поддержал предложение признать инвестиции в проекты по добыче природного газа и производству атомной энергии отвечающими принципам устойчивого развития.
Цель предложения - способствовать частным инвестициям, чтобы помочь ЕС достичь цели нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.
Организации по охране окружающей среды и некоторые законодатели ЕС критиковали это предложение, заявляя, что оно необоснованно признает ископаемую и ядерную энергию "зеленой" и может усилить зависимость ЕС от импорта энергоресурсов из России.
Сторонники предложения отвергают эту критику, утверждая, что отказ признать ядерную энергетику и природный газ устойчивыми приведет к еще большему росту цен на энергоносители и затруднит отказ от угля.
Новые правила автоматически вступят в силу с 2023 года, если только государства-члены ЕС не отклонят их в ближайшие недели.
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