Европарламент признал природный газ и атомную энергию "зеленой"

Цель предложения - способствовать частным инвестициям, чтобы помочь ЕС достичь цели нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.

Организации по охране окружающей среды и некоторые законодатели ЕС критиковали это предложение, заявляя, что оно необоснованно признает ископаемую и ядерную энергию "зеленой" и может усилить зависимость ЕС от импорта энергоресурсов из России.

Сторонники предложения отвергают эту критику, утверждая, что отказ признать ядерную энергетику и природный газ устойчивыми приведет к еще большему росту цен на энергоносители и затруднит отказ от угля.

Новые правила автоматически вступят в силу с 2023 года, если только государства-члены ЕС не отклонят их в ближайшие недели.