"Судьба Украины решится в Донбассе": Глава Донецкой области призвал жителей эвакуироваться

Об этом он сообщил 5 июля на пресс-конференции в Краматорске, где находится региональный штаб украинских вооруженных сил, пишет Associated Press.

"Судьбу всей страны решит Донецкая область. Когда людей станет меньше, мы сможем сосредоточиться на враге и выполнении своих основных задач", - заявил он.

Associated Press пишет, что призыв губернатора к жителям может стать одной из самых масштабных эвакуаций с начала войны, речь идет о вывозе 350 тысяч человек.

Пока неясно, захотят ли люди покидать свои дома.

В начале июля Россия заняла Лисичанск, крупный город в Луганской области Украины, после чего под ее контролем оказался почти весь регион.