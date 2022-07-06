Ср, 6.07.2022
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"Судьба Украины решится в Донбассе": Глава Донецкой области призвал жителей эвакуироваться

Донбасс. Иллюстративное фото ФОТО: SIPA/Scanpix

Глава военно-гражданской администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко призвал жителей эвакуироваться, чтобы сохранить жизни и лучше защитить города от наступающих российских войск, пишет "Медуза".

Об этом он сообщил 5 июля на пресс-конференции в Краматорске, где находится региональный штаб украинских вооруженных сил, пишет Associated Press.

"Судьбу всей страны решит Донецкая область. Когда людей станет меньше, мы сможем сосредоточиться на враге и выполнении своих основных задач", - заявил он.

Associated Press пишет, что призыв губернатора к жителям может стать одной из самых масштабных эвакуаций с начала войны, речь идет о вывозе 350 тысяч человек. 

Пока неясно, захотят ли люди покидать свои дома.

В начале июля Россия заняла Лисичанск, крупный город в Луганской области Украины, после чего под ее контролем оказался почти весь регион.

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