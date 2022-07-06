После обещания увеличить поставки нефти в ЕС Казахстан столкнулся с проблемами

Во вторник, 5 июля, суд в Новороссийске запретил использование нефтяных терминалов, обеспечивающих экспорт казахстанской нефти.

В среду утром, 6 июля, на нефтедобывающей площадке Tengiz прогремел взрыв. По предварительной информации, взрыв произошел на одном из нефтепроводов. В результате взрыва два человека погибли, трое получили ранения.

Возбуждено уголовное дело, начато расследование.

Нефтяные месторождения Tengiz содержат приблизительно 3,2 миллиарда тонн нефти.

Месторождения в западной части Казахстана разрабатываются компанией TengizChevrOil, в которой 50% принадлежит американской нефтяной компании Chevron, а 25% - американской нефтяной компании ExxonMobil.

В настоящее время на месторождении реализуется проект расширения добычи нефти – он обойдется в 45,2 миллиарда долларов США и, как ожидается, будет завершен в следующем году.

Казахстан является 11-й по величине нефтедобывающей страной в мире - в Казахстане добывается 1,7 млн ​​баррелей нефти в сутки. 89% добываемой в стране нефти идет на экспорт. Экспорт в основном осуществляется по трубопроводу, соединяющему Казахстан с Новороссийском.

В понедельник, 4 июля, Токаев провел беседу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе этого разговора Токаев заявил, что Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал, чтобы помочь странам Евросоюза стабилизировать ситуацию с ростом цен на рынке энергоресурсов.

Токаев также подчеркнул, что Казахстан хочет развивать свои отношения с Европейским союзом, который является крупнейшим торговым партнером Казахстана, и стать "буферным рынком" между Западом и Востоком.

Две недели назад, выступая на Петербургском экономическом форуме, Токаев заявил, что Казахстан не признает самопровозглашенные "республики" Восточной Украины. Он также раскритиковал российских пропагандистов за распространение лжи.

Между тем Россия отрицает, что пытается наказать Казахстан за желание более тесно сотрудничать с Западом. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в среду, что Кремль по-прежнему считает Казахстан дружественной страной для России.