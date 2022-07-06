Новая информация о сексуальном насилии над детьми в Талсинском крае. Один задержанный - пастор

Союз Баптистских церквей Латвии подтвердил LTV, что баптистский пастор был арестован по подозрению в сексуальном насилии над детьми. 80-летний пастор сейчас на пенсии, и во время его служения не было сообщений о сексуальном насилии. Несколько лет назад мужчина также был заведующим дневного социального центра в Талсинском крае.

Союз обещает сотрудничать с полицией для выяснения обстоятельств инцидента.

Уже сообщалось, что в настоящее время в Курземском региональном управлении Государственной полиции ведется расследование пяти не связанных между собой уголовных производств о сексуальном насилии в отношении лиц моложе 16 лет в Талсинском крае, сообщила Мадара Шершнева, представитель Госполиции.

Возбуждены уголовные дела по различным статьям уголовного закона.

В настоящее время по всем уголовным производствам ведутся следственные действия, поэтому полиция не раскрывает количество потерпевших и задержанных.

Государственная полиция констатирует, что в основном дети не рассказывают о том, что с ними произошло, но если ребенок все же доверяет и рассказывает хотя бы одному родственнику или знакомому, этому человеку нужно отреагировать и обратиться к специалистам, которые в дальнейшем будут работать с ребенком. О таких случаях важно сообщать специалистам и необходимо, чтобы ребенок получил психологическую помощь.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.