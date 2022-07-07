Veselības centrs: здравоохранение в Латвии может подорожать на 20%

Он отметил, что рост цен неизбежен, так как частные медицинские учреждения испытывают давление из-за подорожания энергоресурсов, различных материалов и давление со стороны рабочей силы.

"Совершенно точно могу сказать, что в следующем году, возможно, этой осенью рост цен может приблизиться к 20% и больше, обгоняя инфляцию", - сказал Ревалдс.

В то же время руководитель Veselības centrs 4 отметил, что многие люди по-прежнему не могут позволить себе посещать специалистов из-за их недоступности и дороговизны услуг. Ситуацию усугубила и пандемия Covid-19.

Согласно данным Firmas.lv, в 2020 году оборот Veselības centrs 4 составил 22,9 млн евро, прибыль - почти 2,4 млн евро.