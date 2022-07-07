Мошенники используют имя Latvenergo и пытаются обмануть

Компания призывает пользователей социальных сетей обратить внимание на то, что Latvenergo, как общество с государственным капиталом, заверяет публичную информацию контактными данными и подписями своих представителей.

Информация, предназначенная для клиентов и партнеров Latvenergo, в первую очередь публикуется на веб-сайте концерна и в официальных профилях в социальных сетях. Latvenergo, как государственное предприятие, никогда не будет привлекать к своей коммерческой рекламе избранных государственных чиновников или активных политиков.

Есть основные признаки, указывающие на ложную личность собеседника: разговор ведется на иностранном языке (русском), предлагается быстрая и крупная прибыль, предлагается сообщить личные данные. Также использует известность государственного руководства и лидеров общественного мнения.

Latvenergo сообщило об этих мошенниках в Государственную полицию, Cert.lv, сообщения о недобросовестной рекламе отправлены в социальные сети, где эта реклама опубликована. Кроме того предупреждения о мошенниках опубликованы в профилях в социальных сетях компании. Согласно отчетам, некоторые из этих мошеннических объявлений были закрыты, но на их месте очень быстро появляются новые.

Latvenergo сотрудничает с ответственными учреждениями, но напоминает о необходимости защитить себя и предупредить других.