Видео ⟩ Небрежный водитель перепутал сигнал светофора и стал виновником аварии на Тейке

Причиной данного ДТП является невнимательность водителя BMW - водитель, двигаясь по улице Лиелвардес в сторону улицы Джутас, не затормозив пересек перекресток с улицей Бривибас гатве, так как перепутал сигналы светофора - дополнительные участки и основные сигналы светофора.
BMW выехал на перекресток и врезался в такси, которым управлял Александр. Таксист, несмотря на предстоящий ремонт, старался сохранять спокойствие и позитивный настрой, заявляя, что самое главное - это жизни людей.
Медики сначала оказывали помощь водителю BMW на месте, но после пострадавшего все же доставили в медучреждение.
Далее страховщики оценят рентабельность ремонта автомобиля Александра.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке
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