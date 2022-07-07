Видео ⟩ Небрежный водитель перепутал сигнал светофора и стал виновником аварии на Тейке

Причиной данного ДТП является невнимательность водителя BMW - водитель, двигаясь по улице Лиелвардес в сторону улицы Джутас, не затормозив пересек перекресток с улицей Бривибас гатве, так как перепутал сигналы светофора - дополнительные участки и основные сигналы светофора.

BMW выехал на перекресток и врезался в такси, которым управлял Александр. Таксист, несмотря на предстоящий ремонт, старался сохранять спокойствие и позитивный настрой, заявляя, что самое главное - это жизни людей.

Медики сначала оказывали помощь водителю BMW на месте, но после пострадавшего все же доставили в медучреждение.

Далее страховщики оценят рентабельность ремонта автомобиля Александра.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке