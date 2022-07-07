Программа: почему заранее не говорят об учебных полетах самолетов союзников

Свидетели также сообщили об особо взволнованном украинском гражданском населении в городе, но местные опасения были вызваны ложными сообщениями о предполагаемом взрыве на нефтяной базе в Стенде. Истинная причина выяснилась сравнительно быстро. Шум был вызван полетами самолетов союзников, но напрашивается вопрос, почему нет возможности своевременно предоставлять информацию о планируемых военно-учебных полетах для снижения беспокойства населения и не растрачивать ресурсы оперативных служб.

По данным Минобороны, союзники уже 20 лет проводят патрулирование воздушного пространства Балтики. Вчера самолет вылетел из аэропорта Шяуляй, о чем общественность не проинформировали, так как не планировалось превышать сверхзвуковую скорость.

Подполковник Ансис Менде, исполняющий обязанности командующего ВВС, говорит, что самолет выполнял маневры, разработанные по индивидуальному плану, и, как подтвердили союзники, скорость самолета была действительно высокой, но

сверхзвуковая скорость не была превышена,

поэтому никакой дополнительной информации об этом тренировочном полете не предоставлялось.

Аналогичный случай произошел 30 мая в сторону Олайне.

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