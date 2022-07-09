Илон Маск выходит из сделки по покупке Twitter за $44 млрд. Twitter собирается судиться

Илон Маск и Twitter ФОТО: Getty Images

В материалах, поданных в суд адвокатами Маска, говорится, что компания не предоставила ему подробной информации о фейковых аккаунтах, существующих на платформе.

Акции Twitter упали на 6% на новостях об отказе Маска от сделки, о которой было объявлено в апреле этого года.

Председатель совета директоров компании Брет Тэйлор в ответ заявил, что компания планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии.

"Совет директоров Twitter намерено закрыть сделку по цене и условиям, которые были согласованы с господином Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в суде в Делавэре", - написал Тэйлор в "Твиттере".

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery. — Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022

В заявлении адвокатов Маска же говорится, что Twitter не смог или отказался отвечать на многочисленные запросы о предоставлении информации о поддельных или спам-аккаунтах на платформе, что имеет основополагающее значение для эффективности бизнеса компании.

Адвокаты утверждают, что Twitter нарушает положения сделки и делал ложные и вводящие в заблуждение заявления, на которые полагался Маск при заключении соглашения.

Ранее Маск грозился выйти из сделки, если менеджмент соцсети не докажет ему, что фейковые и спам-аккаунты составляют не больше 5% пользователей "Твиттера".

В официальном письме, направленном регуляторам в июне, Маск писал, что как покупатель компании имеет право самостоятельно оценивать число спам-аккаунтов пользователей "Твиттера".

Сторона Маска утверждает, что в Twitter таким образом нарушили условия соглашения о продаже.

Компания Twitter настаивала на том, что ее ориентировочные оценки числа спам-аккаунтов верны, однако, по мнению Маска, фальшивых аккаунтов в ее соцсети куда больше, чем официально заявленные менее 5% от ежедневного числа пользователей.

Спор о спаме: Илон Маск угрожает отказаться от покупки Twitter

Сам Маск говорил, что до 20% аккаунтов в "Твиттере" могут быть фальшивыми.

Маск стал крупнейшим акционером "Твиттера" в апреле, выкупив сразу 9,1% акций компании. Стоимость сделки составила 2,64 млрд долларов, что означает общую оценку Twitter на уровне почти 30 млрд долларов.

Бизнесмен заявил, что готов выкупить оставшиеся акции еще дороже - по 54,2 доллара за каждую, что довело сумму сделки до рекордной - 44 млрд долларов.

Но после того, как 25 апреля бизнесмен согласился купить Twitter, акции в течение нескольких дней падали, поскольку инвесторы предположили, что Маск может отказаться от сделки, напоминает Рейтер. В пятницу акции Twitter торговались на самом низком уровне с марта.

Контракт требует, чтобы Маск выплатил Twitter компенсацию в размере 1 млрд долларов, если он не сможет завершить сделку по таким причинам, как неспособность оплатить ее - или блокирование сделки регулирующими органами. Однако это не распространяется на тот случай, если он расторгает сделку сам.

Решение Маска, вероятно, приведет к длительной судебной тяжбе, констатирует Рейтер.

"Это катастрофический сценарий для Twitter и его совета директоров, поскольку теперь компания будет сражаться с Маском в длительной судебной тяжбе", - цитирует агентство Дэниела Айвза, аналитика Wedbush.

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