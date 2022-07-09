Умер актёр Тони Сирико, он сыграл в сериале "Клан Сопрано"

"С большой грустью... и множеством тёплых воспоминаний семья Дженнаро Энтони "Тони" Сирико-младшего сообщает о его смерти утром 8 июля 2022 года", - приводит сообщение брата артиста Роберта Сирико журнал Rolling Stone.

Актер, страдавший в последние годы деменцией, скончался в доме престарелых в штате Флорида.

Тони Сирико родился 29 июля 1942 года в Бруклине (Нью-Йорк, США) в итальянской семье.

Начал сниматься в кино в 1974 году. Сыграл в 16-ти фильмах и сериалах, среди которых: "Крёстный отец 2", "Готти", "Свидетель против мафии", "Клан Сопрано" (1999-2007), "Чак" и др.