Сб, 9.07.2022
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Умер актёр Тони Сирико, он сыграл в сериале "Клан Сопрано"

Актёр Тони Сирико ФОТО: AP Photo/Tina Fineberg/scanpix

Стало известно о смерти известного американского актера Тони Сирико, ему было 79 лет. Он получил известность благодаря сериалу "Клан Сопрано" (роль Поли Галтиери) и другим, преимущественно криминальным, сериалам и фильмам.

"С большой грустью... и множеством тёплых воспоминаний семья Дженнаро Энтони "Тони" Сирико-младшего сообщает о его смерти утром 8 июля 2022 года", - приводит сообщение брата артиста Роберта Сирико журнал Rolling Stone.

Актер, страдавший в последние годы деменцией, скончался в доме престарелых в штате Флорида.

Тони Сирико родился 29 июля 1942 года в Бруклине (Нью-Йорк, США) в итальянской семье.

Начал сниматься в кино в 1974 году. Сыграл в 16-ти фильмах и сериалах, среди которых: "Крёстный отец 2", "Готти", "Свидетель против мафии", "Клан Сопрано" (1999-2007), "Чак" и др.

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