Ватикан не исключает визита папы римского в Киев в августе

Папа римский Франциск может посетить Украину в августе, заявил секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер в эфире итальянского телеканала Rai1 в пятницу, 8 июля. По его словам, приготовление к поездке понтифика в Киев начнется после его визита в Канаду, который запланирован на последнюю неделю июля.

"Возможно, я бы этого не исключал, но многое зависит от результатов поездки в Канаду, посмотрим, как папа перенесет эту поездку, которая будет тоже очень ответственной", - сказал Галлахер, добавив, что, по убеждению папы Франциска, его визит в Украину может иметь положительные результаты.

В Казахстане может пройти встреча папы Франциска и патриарха Кирилла

Представитель Ватикана также сообщил, что папа римский готов поехать в Москву для встречи с российским руководством. В середине сентября понтифик отправится в Казахстан на съезд лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Нур-Султане. Там, по словам Галлахера, он может встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.