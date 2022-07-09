Рассказ очевидца о трагической аварии на Лиепайском шоссе

Уже сообщалось, что в пятницу, 8 июля, на Лиепайском шоссе в Бабитской волости произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека погибли, пятеро были доставлены медикам.

"Я только что прибежал обратно, помогал на месте аварии. Мы выломали дверь, одну женщину зажало под топливопроводом, ребенок лежал под бочкой, в детском кресле, живой. Водитель погиб. Впереди в кювете была еще одна машина. Вот так ездили легковушки, пока не "доездились", посмотрите на результат", - сказал очевидец в интервью Degpunktā.

В программе сообщается, что очевидец, ехал за автомобилями, попавшими в ДТП и снял момент аварии на видео. Мужчина говорил о Volvo, застрявшей под бензовозом.

По имеющейся у Degpunktā информации, которая пока не подтверждена, следует, что неосторожный обгон совершил водитель Chrysler. Он проехал мимо грузовика, но, поняв, что не сможет завершить маневр, попытался вернуться на свою полосу. А это уже привело к трагическим последствиям. Водитель Volvo и водитель Renault, упавшие в кювет, погибли.

Галерея: Авария на Лиепайском шоссе