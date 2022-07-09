Купание в бассейне президента и поджог дома премьера: на Шри-Ланке - невиданные протесты

Беспорядки на острове вспыхнули из-за последствия затяжного экономического кризиса в стране, где уже несколько месяцев перебои с электричеством, водой и едой.

Жители острова переживают острый экономический и политический кризис. Они вынуждены по три - четыре дня стоять в очередях за топливом. На АЗС происходят драки, разнять которые не могут ни полицейские, ни военные.

Экономический кризис начался на Шри-Ланке из-за коронавируса: сократился туризм, что привело к нехватке иностранной валюты и невозможности закупить топливо.

По оценке ООН, четверо из пяти жителей Шри-Ланки пропускают приемы пищи, поскольку не могут себе этого позволить. Кризис стал самым тяжелым с момента обретения страной независимости в 1948 году.

Министр энергетики Шри-Ланки заявил, что запасы топлива в стране закончатся через несколько дней, что вынудит закрыть школы по всей стране, поскольку продолжаются длительные отключения электроэнергии в условиях самого тяжелого экономического кризиса в истории страны.

По сообщению "Медузы", 6 июля президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса написал в Twitter, что провел "очень продуктивные" телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Речь шла о предоставлении кредитов для закупки топлива.

По данным СМИ, президент Шри-Ланки был эвакуирован и находится под охраной военных. Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена заявил, что президент страны Готабая Раджапакса информировал его о намерении уйти в отставку 13 июля.

Вечером агентство AFP со ссылкой на полицию сообщило, что протестующие в Шри-Ланке подожгли дом премьер-министра Ранила Викрамасингхе, ранее объявившего о готовности уйти в отставку.

Всемирный банк согласился выдать Шри-Ланке кредит на 600 миллионов долларов. Индия выделила 1,9 миллиарда долларов, а также готова дополнительно предоставить 1,5 миллиарда долларов на закупку импортных товаров.