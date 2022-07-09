США: Все восемь установок HIMARS в Украине исправны и работают

"Украинцы до сих пор используют их в боях. Я знаю, что были некоторые российские сообщения о том, что они уничтожили украинскую систему HIMARS. Это не является правдой. Украинцы имеют эти системы и пользуются ими", - заявил представитель ведомства.

На данный момент Вашингтон поставил восемь передовых ракетных систем. Вскоре к ним присоединятся еще четыре ракетных комплекса HIMARS. Ведь США объявили о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 400 млн долларов. Об этом сообщает газета Financial Times.

"В новом пакете стоимостью 400 млн долларов США отправляют еще четыре HIMARS, 155-мм артиллерийские боеприпасы для гаубиц, транспортные средства и боеприпасы для подрыва", — передает издание.

Посольство России в США уже отреагировало на новость о новом пакете американской помощи на сумму 400 млн долларов, включающий поставки еще четырех ракетных систем залпового огня HIMARS: "Обратили внимание на заявление Пентагона о предстоящей отправке на Украину еще четырех HIMARS. За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой", - говорится в комментарии посольства.

Также в посольстве утверждают, что оружие из Соединенных Штатов применяется для "уничтожения городов Донбасса": "Тезис высокопоставленных представителей США о том, что ПВН [продукция военного назначения] используется украинцами в оборонительных целях несостоятелен".