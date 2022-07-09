В Берлине россиянке запретили продать квартиру из-за санкций

В Берлине зарегистрирован первый случай запрета на продажу недвижимости из-за санкций, введенных против России. Как передает медиакомпания RBB в пятницу, 8 июля, запрет коснулся россиянки, которая выставила принадлежащее ей жилье на продажу еще в 2021 году, но после начала войны России против Украины была внесена в санкционные списки Евросоюза. Нотариус и банк уведомили об этом как клиентку, так и финансовые органы, после чего были заморожены ее доходы от сдачи жилья в аренду.

Сейчас в санкционных списках Германии и ЕС числятся 1158 физических лиц и 98 предприятий, связанных с Россией. По оценке RBB, с 2004 по 2021 годы российские граждане приобрели в одном только Берлине недвижимость на 456 миллионов евро. Поиск всех активов, подпадающих под санкции, осложняет отсутствие единой базы данных недвижимости.

Кроме того, не всегда можно установить, кому именно принадлежит недвижимость. Как отмечает RBB, российский олигарх Аркадий Ротенберг несколько лет назад продал люксовую недвижимость в столице ФРГ за несколько миллионов евро. Сделка проводилась через его дочь Лилию и офшорную фирму на Кипре - они, в отличие от Ротенберга, в санкционные списки не попали.

Первый в Германии случай конфискации недвижимости россиян

В прошлом месяце прокуратура Мюнхена и Федеральное ведомство по уголовным делам конфисковали недвижимость, принадлежащую находящемуся под санкциями ЕС депутату Государственной думы РФ и его супруге. Три квартиры в Мюнхене, а также банковский счет, на который поступала арендная плата на сумму около 3500 евро в месяц, были изъяты 14 июня, сообщила прокуратура.