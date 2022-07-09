В прошлом году спикер Сейма купила недвижимость в Риге за 130 000 евро

Безналичные накопления Мурниеце по сравнению с 2020 годом в 2021 году уменьшилась на 73 954 евро. В прошлом году ее накопления составляли 18 055 евро.

Председатель Сейма в прошлом году получила кредит в размере 45 000 евро. Сумма ее долговых обязательств в конце 2021 года составляла 78 478 евро, что на 41 622 евро больше, чем в 2020 году.

В собственности Мурниеце имеется также квартира в Риге.

Доходы руководителя парламента в прошлом году составили 68 390 евро и почти полностью состояли из зарплаты в Сейме. С начала 2020 года ежегодные доходы Мурниеце существенно не изменились.