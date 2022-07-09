Сб, 9.07.2022
У каждого своя линия фронта, и наша линия фронта заключается в том, чтобы накормить страну Юрий из Латвии, руководитель департамента развития в украинской компании
Юрий из Латвии, руководитель департамента развития в украинской компании
1

В прошлом году спикер Сейма купила недвижимость в Риге за 130 000 евро

спикер Сейма Инара Мурниеце ФОТО: LETA

Председатель Сейма Инара Мурниеце в прошлом году приобрела в совместную собственность землю и здания в Риге на сумму 130 000 евро, свидетельствует ее декларация о доходах должностного лица.

Безналичные накопления Мурниеце по сравнению с 2020 годом в 2021 году уменьшилась на 73 954 евро. В прошлом году ее накопления составляли 18 055 евро.

Председатель Сейма в прошлом году получила кредит в размере 45 000 евро. Сумма ее долговых обязательств в конце 2021 года составляла 78 478 евро, что на 41 622 евро больше, чем в 2020 году.

В собственности Мурниеце имеется также квартира в Риге.

Доходы руководителя парламента в прошлом году составили 68 390 евро и почти полностью состояли из зарплаты в Сейме. С начала 2020 года ежегодные доходы Мурниеце существенно не изменились.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back