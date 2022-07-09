Сб, 9.07.2022
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Артур Том Плешс, министр охраны среды и регионального развития

Левитс был бы рад видеть более широкое изучение испанского языка в школах Латвии

Председатель Конгресса депутатов Испании Меричель Батет Ламанья и президент Латвии Эгил Левитс. ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвия и Испания одинаково понимают актуальную ситуацию с безопасностью в Европе, заявил после встречи с председателем Конгресса депутатов Испании Меричель Батет Ламанья президент Латвии Эгил Левитс.

Как сообщили в канцелярии президента, в субботу в Рижском замке состоялась встреча Левитса со спикером испанского парламента, во время которой основное внимание уделялось политике безопасности в Европе.

Левитс высоко оценил участие Испании в боевой группе расширенного присутствия НАТО в Латвии и регулярное участие в патрулировании воздушного пространства стран Балтии, а также обеспечение Латвии системой ПВО NASAM.

Ламанья и Левитс во время встречи отметили, что Латвия и Испания одинаково понимают общую оборонную политику НАТО, которая предусматривает, что угроза одному члену альянса является угрозой всему альянсу.

Также президент положительно оценил решения саммита НАТО в Мадриде, которые соответствуют новой ситуации с безопасностью.

Говоря об агрессии России против Украины, президент и спикер парламента Испании выразили полную поддержку Украине.

Президент подчеркнул, что между Латвией и Испанией существуют отличные двусторонние отношения, а также ведется эффективное сотрудничество в рамках НАТО и Европейского союза.

Руководитель парламента Испании отметила, что существуют возможности расширения связей в области культуры и образования между обеими странами, в свою очередь Левитс сказал, что был бы рад видеть более широкое изучение испанского языка как второго иностранного языка в школах Латвии.

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