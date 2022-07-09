Тиктокерша из России рассказала, как получила ВНЖ в Латвии

"Меня зовут Алина. Я родилась в России. На данный момент живу в Латвии. Сегодня, 30 июня 2022 года, я получила свой первый ВНЖ (вид на жительство) в Латвии, благодаря которому я могу находиться на территории Латвии круглый год, а не три месяца за полгода, и спокойно путешествовать по Евросоюзу без виз", - так начала свое видео девушка.

В нем она рассказала четыре шага на пути к получению ВНЖ.

Шаг первый: знакомство и начало отношений

"С моим нынешним супругом мы познакомились в августе 2020 года через Instagram. Мы были подписаны друг на друга месяц, а затем через ответы на истории начали общение. Сами отношения мы начали в январе 2021 года".

Шаг второй: первая встреча

"Так как отношения мы начали, когда нам было по 17 лет, то сначала мы ждали 18-летия Максима. Следующий шаг - визы в Россию. Из-за ковида были трудности с туризмом, поэтому мы делали визу по лечению. В итоге первый раз мы встретились 24 мая 2021 года".

Шаг третий: Грузия и поиск возможностей для переезда в Латвию

"Виза закончилась, Максим вернулся на родину. Я дождалась своего 18-летия, и мы улетели в Грузию. Это был единственный вариант, где мы могли быть вместе и искать возможности для переезда в Латвию".

Шаг четвертый: брак, виза

"Мы перепробовали кучу оснований для визы и дальнейшего пребывания в Латвии, но подходил лишь брак. 25 февраля 2022 года мы расписались. В конце марта сделали визу и улетели в Латвию. Сегодня, спустя три месяца я, наконец, получила свой ВНЖ на основании брака. Через видео не передать всего того, что мы пережили. Но это было очень трудно", - закончила историю Алина.

Напомним, что с начала войны России в Украина 24 февраля этого года Латвия прекратила выдачу виз гражданам России. Исключение - гуманитарные визы для тех, кого в России преследуют, например, журналистов и их родственников. Также визы оформляют для похорон или болезни. В то же время тем, у кого есть временный вид на жительство в Латвии, визы не нужны. Помимо этого, в Латвию можно въехать на основании шенгенской визы, выданной в любой стране ЕС.