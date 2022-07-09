В Ригу прибыл американский эсминец USS Arleigh Burke

Корабль USS Arleigh Burke примет на борту представителей правительства Латвии, Министерства обороны, Национальных вооруженных сил и посольства США.

"Экипаж нашего корабля очень рад возможности быть принятыми в прекрасной столице Латвии", - сказал Питер Флинн, командир корабля. "Для нас большая честь участвовать в укреплении нашего альянса в рамках визита в Ригу и Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций".

USS Arleigh Burke в настоящее время проводит свое второе патрулирование в Европейской зоне операций ВМС США, взаимодействуя с союзниками и партнерами по НАТО. USS ​​Arleigh Burk приступил к патрулированию в июне этого года в Атлантическом океане и Средиземном море. В Балтийском море USS Arleigh Burke продолжает свою миссию по укреплению дипломатических отношений между союзниками по НАТО.

Мобильные и многоцелевые суда регулярно работают в водах Европы и Африки, демонстрируя свои возможности. USS Arleigh Burke - один из пяти базирующихся на военно-морской базе Рота (Испания) эсминцев ВМС США, предназначенных для поддержки интегрированной системы противовоздушной обороны НАТО.

На протяжении более 80 лет Военно-морские силы США в Европе и Африке (NAVEUR-NAVAF) на основе общих ценностей создавали стратегические отношения с союзниками и партнерами для обеспечения безопасности и стабильности.