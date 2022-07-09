Сб, 9.07.2022
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Лиана Епифанова, журналист, редактор соцсетей RUS TVNET

Санкции в действии: российский самолет 9 часов летел до Швейцарии

Вместо привычных трех часов самолет находился в воздухе в три раза дольше. ФОТО: Ekraanitõmmis lehelt flightradar24.com

Поскольку европейское воздушное пространство практически закрыто для российских самолетов, пилотам приходится продумывать сложные маршруты даже для доставки дипломатов домой. Так, вместо обычных трех часов самолету Ил-96-300, принадлежащему российским властям, потребовалось девять часов, чтобы добраться из Москвы в швейцарский Базель, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Majandus.

Издание Business Insider со ссылкой на данные сайта Flight Radar сообщило, что российскому самолету пришлось совершить длинный круг над Грузией, Турцией, Средиземным морем и Тунисом, чтобы, наконец, достичь пункта назначения. Однако для того, чтобы войти в воздушное пространство Франции, а затем Швейцарии, самолет получил специальное дипломатическое разрешение, поскольку должен был доставить обратно в Москву ряд российских дипломатов.

Последних пришлось вернуть домой, так как они ранее представляли страну в Совете Европы. Однако в марте Россия была единогласно исключена из Совета — к тому времени страна была его членом уже 26 лет.

Подобные ситуации неоднократно происходили с российскими самолетами. Например, в феврале, вскоре после начала вторжения, "Аэрофлот" был вынужден продлить регулярный рейс между Москвой и сербской столицей Белградом на три часа. Впрочем, европейские авиакомпании также сталкиваются с проблемами: в марте самолет Finnair был вынужден лететь над Северным полюсом, чтобы добраться до конечного пункта назначения в Токио — рейс был продлен на четыре часа. Конечно, такие инциденты приводят к значительному увеличению расхода топлива у и без того испытывающих трудности авиакомпаний.

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