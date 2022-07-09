Санкции в действии: российский самолет 9 часов летел до Швейцарии

Издание Business Insider со ссылкой на данные сайта Flight Radar сообщило, что российскому самолету пришлось совершить длинный круг над Грузией, Турцией, Средиземным морем и Тунисом, чтобы, наконец, достичь пункта назначения. Однако для того, чтобы войти в воздушное пространство Франции, а затем Швейцарии, самолет получил специальное дипломатическое разрешение, поскольку должен был доставить обратно в Москву ряд российских дипломатов.

Последних пришлось вернуть домой, так как они ранее представляли страну в Совете Европы. Однако в марте Россия была единогласно исключена из Совета — к тому времени страна была его членом уже 26 лет.

Подобные ситуации неоднократно происходили с российскими самолетами. Например, в феврале, вскоре после начала вторжения, "Аэрофлот" был вынужден продлить регулярный рейс между Москвой и сербской столицей Белградом на три часа. Впрочем, европейские авиакомпании также сталкиваются с проблемами: в марте самолет Finnair был вынужден лететь над Северным полюсом, чтобы добраться до конечного пункта назначения в Токио — рейс был продлен на четыре часа. Конечно, такие инциденты приводят к значительному увеличению расхода топлива у и без того испытывающих трудности авиакомпаний.