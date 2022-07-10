Вс, 10.07.2022
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Будни полиции: кражи, угоны, аварии и пьяные водители

Кража из автомобиля. ФОТО: Shutterstock

Согласно статистике, составленной Государственной полицией, в субботу, 9 июля, Государственная полиция зарегистрировала два ограбления, автомобильные и квартирные кражи.

В Рижском районе были зарегистрированы как грабежи, так и угоны автомобилей.

Один дом был ограблен в Рижском районе, а другой в Латгале.

Также за последние сутки было украдено семь велосипедов, в том числе четыре в Рижском районе и по одному в Видземе, Курземе и Латгале.

Кроме того в субботу, 9 июня, в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 32 человека, свидетельствует статистика, составленная Государственной полицией.

Среди пострадавших три пешехода, пять велосипедистов и девять водителей электросамокатов.

В общей сложности за сутки в Латвии зарегистрировано 87 ДТП.

Полицейские составили 485 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 206 за нарушение скоростного режима, один — за агрессивный стиль вождения и 24 - за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

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