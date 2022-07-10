40 млн женщин в США теряют доступ к абортам: в столице массовые протесты

В ближайшие недели около 40 млн женщин репродуктивного возраста потеряют доступ к абортам в США.

Напомним, 24 июня Верховный суд США отменил постановление "Роу против Уэйда", в котором говорилось, что конституция дает женщинам право на аборт, поскольку основной закон устанавливает право на неприкосновенность частной жизни в отношении своего тела. Однако суд постановил, что "конституция не предусматривает права на аборт".

"Право регулировать аборты возвращается народу и его избранным представителям", - заявил Верховный суд США.

Согласно оценкам, примерно в половине из 50 штатов США аборты будут запрещены или строго ограничены, и женщинам для этой процедуры придется ехать в другой штат.

По данным Института Гуттмахера (исследовательская организация, выступающая за репродуктивный выбор), жительницам Техаса, которые хотят прервать беременность на первых 20 неделях, теперь приходится проделывать путь в среднем в 400 км, пишет Русская служба BBC.