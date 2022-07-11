"Газпром" останавливает "Северный поток". На 10 дней или надолго?

Олаф Шольц: газовый кризис не заставит ФРГ отказаться от поддержки Украины

А 7 июля канцлер Олаф Шольц в телевизионном интервью подчеркнул, что Германия будет активно поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо, несмотря на растущие экономические проблемы в ФРГ и грозящий ей газовый кризис. В тот же день были опубликованы результаты репрезентативного опроса, согласно которому 61% немецких избирателей поддерживает санкции ЕС, даже если они будут связаны с трудностями в энергоснабжении.

Так что если "Газпром" после 21 июля не возобновит работу "Северного потока" и тем самым в значительной мере лишит Германию российского газа (определенные объемы пока продолжают поступать через Украину, Словакию, Австрию и Чехию, тогда как газопровод "Ямал-Европа" РФ перекрыла еще весной), то ФРГ вряд ли пойдет на какие-либо политические уступки - во всяком случае, в ближайшие месяцы.

Вместо этого Германия сосредоточится на главной задаче оставшихся недель до начала отопительного сезона в октябре: на максимально быстрой закачке газа в немецкие ПХГ. Они - самые мощные во всем Евросоюзе и способны покрыть примерно четверть годового потребления газа в ФРГ. Если к 1 октября уровень их заполнения удастся довести до 80%, а к 1 ноября - до 90%, как того требует вступивший в силу 30 апреля закон, то Германия войдет в зиму с существенной подстраховкой.

Немцы пристально следят за уровнем заполнения своих газохранилищ

"Если год назад немцы пристально следили за показателем новых заражений коронавирусом, то теперь их внимание приковано к уровню заполнения газохранилищ", - констатирует газета Handelsblatt. Этот уровень как раз к 11 июля может составить примерно 65%, что станет известно, скорее всего, лишь 13 июля, поскольку BNetzA обычно публикует свои данные с двухдневным лагом.

65% - это та промежуточная цель, которую планировалось достичь к 1 августа, чтобы в течение осени выйти на заданные новым законом показатели. Таким образом, закачка в ПХГ пока шла с опережением графика, однако ее темпы из-за профилактической остановки "Северного потока", скорее всего, снизятся.

Хотя, с другой стороны, есть реальные шансы, что закачка все же продолжится, пусть и более медленно. Ведь поставки газа из Нидерландов и Бельгии с начала июля несколько увеличились, свидетельствуют публикуемые BNetzA графики. Нидерланды экспортируют часть собственной добычи и одновременно качают в ФРГ регазифицированный в порту Роттердама сжиженный газ, СПГ Германия импортирует также через бельгийский терминал.

К тому же на нефтегазовых месторождениях Норвегии правительству этой страны удалось предотвратить забастовку, так что в ПХГ во время остановки "Северного потока" можно будет по-прежнему закачивать и норвежский газ.

В ФРГ набирает силу кампания по экономии энергии

Тем более, что в Германии набирает сейчас силу начавшаяся в первых числах июня общенациональная кампания по экономии энергии и особенно газа, охватившая как промышленные предприятия, так и домашние хозяйства. Однако потребление газа стало падать еще до этой кампании просто из-за слишком высоких цен и уменьшилось за первые шесть месяцев 2022 года примерно на 14%. И в ближайшее время, по всей видимости, сократится еще больше, поскольку 8 июля законодатели ФРГ окончательно утвердили закон, позволяющий временно выводить из резерва угольные электростанции, чтобы максимально снизить использование газа при производстве электроэнергии.

Таким образом, предстоящий десятидневный профилактический ремонт "Северного потока" станет для Германии своего рода репетицией жизни без российского газа. И если в 20-х числах июля уровень заполнения немецких ПХГ приблизится к отметке в 70%, это станет убедительным сигналом, что зависимость от российского газа уже ощутимо снизилась.

В таком случае возобновление поставок по газопроводу на Балтике, даже в усеченном виде, будет воспринято со вздохом облегчения и, возможно, приведет к снижению котировок на спотовом рынке газа. Более того, в Германии могут вновь зазвучать призывы попытаться отказаться от российского газа все же раньше, чем в середине 2024 года, как это сейчас планируют в Берлине.