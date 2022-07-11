На высоте 3 тыс. метров: 400 человек застряли в Андах из-за снегопада

С аргентинской стороны границы сотрудники полиции и солдаты в воскресенье, 10 июля, эвакуировали 120 человек, еще около 200 находятся в автомобилях на высоте более 3000 метров и не могут продолжить путь из-за толстого снежного покрова.

В аналогичной ситуации оказались более 200 человек на чилийской стороне границы.

Температура воздуха в этом районе составляет около минус десяти градусов по Цельсию.

Эвакуацию людей планируется продолжить в понедельник, но этому препятствует непогода.