На высоте 3 тыс. метров: 400 человек застряли в Андах из-за снегопада
На дорогах в Андах на границе Аргентины и Чили из-за сильного снегопада застряли более 400 человек, заявили официальные лица обеих стран.
На дорогах в Андах на границе Аргентины и Чили из-за сильного снегопада застряли более 400 человек, заявили официальные лица обеих стран.
С аргентинской стороны границы сотрудники полиции и солдаты в воскресенье, 10 июля, эвакуировали 120 человек, еще около 200 находятся в автомобилях на высоте более 3000 метров и не могут продолжить путь из-за толстого снежного покрова.
В аналогичной ситуации оказались более 200 человек на чилийской стороне границы.
Температура воздуха в этом районе составляет около минус десяти градусов по Цельсию.
Эвакуацию людей планируется продолжить в понедельник, но этому препятствует непогода.
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