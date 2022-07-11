В Риге со двора дома угнали автомобиль. Воры закрыли за собой ворота и уехали с пультом от них

В редакцию "Чайки" обратилась жена владельца машины с просьбой помочь найти возможных свидетелей кражи или очевидцев, которые располагают любой полезной информацией. Супруги предлагают им вознаграждение за сведения, которые помогут установить местоположение машины.

"Вечером 7 июля, около 19:40, мой муж, как обычно, оставил машину у дома. Закрыл забор (калитку и ворота) и ушёл к друзьям. Я тоже не была дома. Он вернулся на следующий день, 8 июля, около 11 утра и обнаружил пропажу. Причем ворота были закрыты… Дело в том, что сама машина осталась открытой, а пульт от ворот лежал в салоне…" - рассказывает супруга владельца похищенной машины.

Супруги предполагают, что злоумышленники, дождавшись, пока никого не будет дома, перелезли через забор, сели в машину, взяли пульт в салоне, затем открыли им ворота и уехали вместе с пультом, закрыв за собой ворота.

"У нас есть камеры видеонаблюдения на территории. Мы их совсем недавно установили, но еще не успели подключить. И так как нас не было дома, то мы даже не знаем точное время, когда машину украли. Очень просим всех, кто располагает полезной для следствия информацией, сообщить ее полицейским за денежное вознаграждение", - говорит женщина.

Пострадавшие очень надеются на помощь возможных очевидцев - у кого-то установлено видеонаблюдение, у многих автоводителей есть видеорегистраторы. Даже если камера не зафиксировала сам момент кражи, на нее могла попасть проезжающая угнанная машина. Такие детали очень важны, поскольку они помогают выявить маршрут злоумышленников.

Если вы видели автомобиль белого цвета Toyota Verso 2012 года выпуска с номером MF-8854, просим сообщить об этом в полицию по номеру 110.