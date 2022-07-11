С 1 августа в Латвии эпидуральную анестезию при родах будет оплачивать государство

Как подчеркивают в Минздраве, недопустимо, чтобы обезболивание предоставлялось как платная услуга, так как оно оплачивается государством. В то же время Минздрав напоминает, что оплачиваемая государством эпидуральная анестезия должна предоставляться социально застрахованным жителям Латвийской Республики, которые имеют право на получение оплачиваемых государством медицинских услуг.

"В этом году мы впервые выделили отдельное и значительное финансирование на обезболивание при родах - более 1,3 млн евро.

Ни одна женщина не должна испытывать боль во время родов только потому, что у нее нет финансовых средств на процедуру обезболивания", - говорит министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Как поясняют в Минздраве, решение об отсутствии противопоказаний к обезболивающему в конкретном случае родов или наличии медицинских причин для невыполнения обезболивания (возможно в очень редких случаях) будет принимать специалист или анестезиолог родильного учреждения.

При этом женщина сможет отказаться от процедуры.

Чтобы исключить возможность каких-либо интерпретаций об использовании эпидуральной анестезии в соответствии с медицинскими показателями, с 1 августа отменяется список показателей, при которых полагается оплаченная государством эпидуральная анестезия.

Однако в Минздраве подчеркивают, что перед родами, при планировании и выборе медицинского учреждения для родов рекомендуется узнать, проводится ли эпидуральная анестезия в конкретном учреждении.

Если медицинское учреждение не может предложить оплачиваемую государством эпидуральную анестезию из-за отсутствия врача-анестезиолога, клиент должен быть проинформирован об этом до оказания услуги.

Минздрав также сообщает, что эпидуральная анестезия при родах предоставляется за счет государственных средств и в других странах Балтии, где, как и в Латвии, не хватает анестезиологов. Нехватку анестезиологов в отрасли можно решить другими способами и не сокращать число получателей услуг. Министерство здравоохранения и Национальная служба здравоохранения будут работать вместе с медицинскими учреждениями для предотвращения случаев, когда анестезиолог недоступен для обезболивания во время родов из-за занятости в операционной или других чрезвычайных ситуаций.

В случае, если до 1 августа женщине было отказано в проведении оплачиваемой государством эпидуральной анестезии и услуга оказывалась на платной основе, но есть подозрение, что плата была запрошена необоснованно (было одно из медицинских показаний), можно обратиться в Национальную службу здравоохранения.

Если после оценки медицинской документации пациентки и разъяснения учреждения будет установлено, что женщина имела медицинские показания к оплачиваемой государством процедуре обезболивания, медицинскому учреждению будет предписано возместить необоснованно взысканную плату.