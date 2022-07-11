Пн, 11.07.2022
Даже заболевая, большая часть общества не подвергается высокому риску, и поэтому, как и в других странах, в текущий момент такие огромные изменения в поведении, на мой взгляд, не нужны. Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня
Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня
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Мужчина получил штраф за символику на одежде, прославляющую российскую агрессию

ФОТО: Rīgas pašvaldības policija/Facebook.com

В Риге, в Зиепниеккалнсе, муниципальная полиция оштрафовала на 250 евро сторонника президента России Владимира Путина за хождение с символикой, прославляющей российскую агрессию, сообщает Рижская муниципальная полиция.

Вечером в субботу в полицию позвонил местный житель, который объяснил, что по Зиепниеккалнсу ходит мужчина с символикой тоталитарного режима.

Осматривая окрестности по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили мужчину, который выгуливал собаку. На голове у него была ушанка с серпом и молотом и пятиконечной звездой, а на груди была приколота георгиевская лента.

В разговоре с полицией нарушитель утверждал, что он "за Путина и поддерживает путинский режим". Сотрудники полиции объяснили мужчине характер нарушения и попросили убрать символы, прославляющие российскую агрессию, но мужчина неоднократно отказывался это сделать.

Также сторонник тоталитарного режима добавил, что сотрудники полиции должны отвести его с собакой на улицу Твайка, а домой он не хочет.

Учитывая поведение правонарушителя, сотрудники полиции забеспокоились о состоянии здоровья мужчины, в связи с чем была вызвана бригада неотложной медицинской помощи. Оценив состояние мужчины, врачи решили, что госпитализация мужчине не требуется.

Полиция возбудила дело об административном правонарушении за совершенное правонарушение и наложила на 52-летнего мужчину штраф в размере 250 евро.

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Закон об использовании символов тоталитарного режима в общественном месте предусматривает предупреждение или штраф до 350 евро для физического лица.

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