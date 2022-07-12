Выявлено 995 новых случаев Covid-19. Кумулятивный показатель превысил 400

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 404,7 случая на 100 тысяч населения.

В последний раз он был выше 400 случаев 30 апреля - 406,6 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3957 лабораторных тестов на Covid-19, 25,1% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 379 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 616 - были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии заболевание было лабораторно подтверждено у 842 127 человек. В целом с начала пандемии умер 5871 человек, инфицированный Covid-19.