Выявлено 995 новых случаев Covid-19. Кумулятивный показатель превысил 400
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 995 новых случаев Covid-19, сообщений о случаях смерти не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 995 новых случаев Covid-19, сообщений о случаях смерти не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 404,7 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 3957 лабораторных тестов на Covid-19, 25,1% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 379 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 616 - были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии заболевание было лабораторно подтверждено у 842 127 человек. В целом с начала пандемии умер 5871 человек, инфицированный Covid-19.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!