Вт, 12.07.2022
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Денис Чужой, российский комик

Выявлено 995 новых случаев Covid-19. Кумулятивный показатель превысил 400

Люди дождливым днем в Риге. Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 995 новых случаев Covid-19, сообщений о случаях смерти не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 404,7 случая на 100 тысяч населения.

В последний раз он был выше 400 случаев 30 апреля - 406,6 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3957 лабораторных тестов на Covid-19, 25,1% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 379 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 616 - были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии заболевание было лабораторно подтверждено у 842 127 человек. В целом с начала пандемии умер 5871 человек, инфицированный Covid-19.

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