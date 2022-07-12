"Раньше не осмелился бы": Эйнар Репше прокомментировал смену имиджа
Внимание общественности привлек бывший премьер-министр Эйнар Репше. Из-за новой прически его сложно узнать. Журналу Privātā Dzīve он рассказал, что волосы он растит уже год.
Внимание общественности привлек бывший премьер-министр Эйнар Репше. Из-за новой прически его сложно узнать. Журналу Privātā Dzīve он рассказал, что волосы он растит уже год.
"У меня никогда не было таких длинных волос, поэтому решил попробовать, как будет. Раньше не осмелился бы", - прокомментировал визуальные перемены Репше.
Новая стрижка доставляет и неудобства: "Пока они были еще полудлинными, за ними было сложно ухаживать. Но теперь они достаточно длинные, чтобы их можно было без проблем хорошо укладывать. Поэтому фотографии, на которых я с полудлинными волосами, пожалуйста, воспринимайте с пониманием", - с улыбкой сказал бывший премьер-министр.
На вопрос, насколько длинные волосы он хочет отрастить, Репше говорит, что еще не знает: "Попробую еще отрастить. Как уже сказал - это эксперимент!".
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