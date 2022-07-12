"Раньше не осмелился бы": Эйнар Репше прокомментировал смену имиджа

"У меня никогда не было таких длинных волос, поэтому решил попробовать, как будет. Раньше не осмелился бы", - прокомментировал визуальные перемены Репше.

Новая стрижка доставляет и неудобства: "Пока они были еще полудлинными, за ними было сложно ухаживать. Но теперь они достаточно длинные, чтобы их можно было без проблем хорошо укладывать. Поэтому фотографии, на которых я с полудлинными волосами, пожалуйста, воспринимайте с пониманием", - с улыбкой сказал бывший премьер-министр.

На вопрос, насколько длинные волосы он хочет отрастить, Репше говорит, что еще не знает: "Попробую еще отрастить. Как уже сказал - это эксперимент!".

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