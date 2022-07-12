В Риге за покушение на убийство задержан мужчина

Утром 29 июня в квартиру мужчины 1975 года рождения на улице Ропажу в Риге пришел ранее знакомый ему мужчина 1993 года рождения, который является новым молодым человеком его бывшей супруги.

Когда хозяин дома открыл дверь, молодой человек неожиданно напал на него с ножом.

По имеющейся у полиции информации, нападавший пытался ударить мужчину ножом в голову, крича, что собирается его убить, но потерпевший подставил руку, в результате чего был ранен. Потерпевшему удалось запереть дверь, и злоумышленник остался снаружи.

Тем временем женщина, находившаяся в квартире, вызвала на место происшествия полицию. Нападавший, в свою очередь, скрылся с места происшествия.

Вскоре сотрудники полиции обнаружили подозреваемого недалеко от места происшествия на остановке общественного транспорта и провели операцию по его задержанию.

В мусорном баке сотрудники полиции нашли нож, которым было совершено преступление.

Задержанный ранее получал наказания за различные преступления - грабежи, кражи и другие правонарушения.

Подозреваемый был арестован. Ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.