В Риге за покушение на убийство задержан мужчина
Государственная полиция после получения информации о покушении на убийство задержала на остановке общественного транспорта в Риге мужчину, сообщили в Госполиции.
Государственная полиция после получения информации о покушении на убийство задержала на остановке общественного транспорта в Риге мужчину, сообщили в Госполиции.
Утром 29 июня в квартиру мужчины 1975 года рождения на улице Ропажу в Риге пришел ранее знакомый ему мужчина 1993 года рождения, который является новым молодым человеком его бывшей супруги.
По имеющейся у полиции информации, нападавший пытался ударить мужчину ножом в голову, крича, что собирается его убить, но потерпевший подставил руку, в результате чего был ранен. Потерпевшему удалось запереть дверь, и злоумышленник остался снаружи.
Тем временем женщина, находившаяся в квартире, вызвала на место происшествия полицию. Нападавший, в свою очередь, скрылся с места происшествия.
Вскоре сотрудники полиции обнаружили подозреваемого недалеко от места происшествия на остановке общественного транспорта и провели операцию по его задержанию.
В мусорном баке сотрудники полиции нашли нож, которым было совершено преступление.
Задержанный ранее получал наказания за различные преступления - грабежи, кражи и другие правонарушения.
Подозреваемый был арестован. Ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
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